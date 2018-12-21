Şansını bir de böyle deneyecek: İbrahim Tatlıses resmen AKP üyesi oldu

Daha önce üç kez AKP'den milletvekilliği adaylık başvurusunda bulunan İbrahim Tatlıses, üç girişiminin de olumsuz sonuçlanmasının ardından resmen AKP üyesi oldu.

24 Haziran'da yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde, İzmir 1'inci bölgeden AKP milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, aday gösterilmemişti. Daha önce de iki kez aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Tatlıses, yerel seçimler öncesi AKP'ye üye olmak için resmi başvurusunu yaptı. AKP Narlıdere İlçe Başkanlığı'nın üyelik formunu dolduran Tatlıses, 'meslek' bölümüne, 'ses sanatçısı' yazdı. İbrahim Tatlıses formda 7 çocuğunun bulunduğunu belirtti. Narlıdere İlçe Teşkilatı, Tatlıses'in üyelik başvurusunu kabul etti.