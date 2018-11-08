Sanık sandalyeleri boş kaldı: IŞİD'li sanıklar neden bulunup getirilmiyor?

10 Ekim Ankara gar katliamı davasında firari sanıkların yargılandığı davaya bugün başlandı. IŞİD'li sanıklar yakalanamadığı için sanık sandalyeleri bir kez daha boş kaldı. Avukatlar, hakimler ve savcıların olayı karartmaya çalıştığını söyledi.

IŞİD'ın gerçekleştirdiği 10 Ekim Ankara Gar Katliamı davasında verilen kararla dosyaları ayrılan firari sanıkların yargılandığı dava başladı.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin salonu yetersiz kaldığı için 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen duruşmada 37 aydır firari olan IŞİD'li 16 sanık ile sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin katılmadığı duruşmada, avukatlar firari sanıkların yakalanmamasından sorumlu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

'YARGILANMASI GEREKENLER TERFİ ETTİRİLİYOR'

Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve yaralıların avukatları, katliamda sorumluluğu açık olarak belirlenen Gaziantep Valisi'nin üç yıl sonra İstanbul'a atandığını hatırlattı.

'16 SANIĞIN BİR TANESİ BİLE DURUŞMADA YOK'

Katliam sanıklarının yakalanmamasına tepki gösteren Av. Mehtap Sakinci Coşgun, “37 aydan sonra firari sanıkların en azından birini bu sanık sandalyelerinde görmek istiyoruz ve bu davaya müdahil olma hakkımızı yinelemek istiyoruz. Bu eğer Türkiye Cumhuriyetinin en büyük katliamı ise neden insanlığa karşı suç tanımlarının içine girmiyor? Duruşma nerede olursa olsun dava nereye götürülürse götürülsün biz takip edeceğiz. 16 firari sanığın bir tanesinin bile burada olmamasını devletin aczi olarak görüyoruz” dedi.

'HAKİM VE SAVCILAR DA KARARTMAYA ÇALIŞIYOR'

Kamu görevlilerinin yargılanması konusunda firari sanıkların katliamdaki rolünün hassasiyetle incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Av. Tonguç Cankurt, İlhami Balı ve diğer sanıkların teknik takip olmasına rağmen yakalanmadıklarına vurgu yaparak, "Hakimler ve savcılar da bu şekilde olayı karartmaya çalışıyor” dedi.

DURUŞMA ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Duruşma öncesi adliye önünde bir araya gelen demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve 10 Ekim Ankara Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları bir açıklama yaptı. Açıklamayı kurumlar adına yapan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı avukat Mehtap Sakinci Coşgun şunları söyledi: “Geçtiğimiz aylarda tutuklu sanıkların yargılanması sonuçlandı ve adalet beklentileri karşılanmadı. Bugün başlayarak ve toplamda bir gün sürecek yargılama için salonları doldurmamız gerekiyor. Bugün, 10 Ekim 2015'te garda hayatını kaybedenlerin aileleri olarak buradayız. Bu katliam davasında firar olan 16 sanık hakkında açılan dava için bugün buradayız. Çok fazla söze gerek yok yaklaşık 2 yılı geçen bir yargılama sürecine şahit olduk Bu yüzden bu yargılanmanın düzgün yapılması için bundan sonra da, sonraki süreçlerde de Ankara Adalet Sarayı önünde olmaya ve 10 Ekim katliam davasının sürecini izlemeye devam edeceğiz.”