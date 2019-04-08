Sandıkta FETÖ'cü arayan Yavuz'un kendisi de FETÖ'cüymüş

İstanbul seçimleri için 'sandıkta FETÖ'cü olabilir' ifadelerini kullanan AKP milletvekili Ali İhsan Yavuz'un kendisi de FETÖ'cü çıktı.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 08 Nisan 2019 21:03

İsatnbul'da yapılan seçimlere dair sık sık açıklamalar yapan AKP Sakarya milletvekili ve genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un Gülen Cemaati'nin düzenlediği Türkçe Olimpiyatları'nın katılımcısı olduğu ortaya çıktı.

Sosyal Medya'da yayıln görüntülerde Yavuz'un Olimpiyatlar'ın sponsoru olduğu belirtilerek plaket veriliyor.

 

Ali İhsan Yavuz'un 2013 yılında kendi Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafta ise Almanya'daki bir FETÖ okulunu ziyarete gittiği görülüyor.

Bir başka paylaşımında ise Yavuz, Cemaat'in olduğu bilinen Fatih Üniversitesi'nde iftara katıldığını söylüyor.

Ali İhsan Yavuz'un bütün 'günah'ları sosyal medyada ortaya saçılmaya devam ediyor. 