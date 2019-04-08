Sandıkta FETÖ'cü arayan Yavuz'un kendisi de FETÖ'cüymüş

İstanbul seçimleri için 'sandıkta FETÖ'cü olabilir' ifadelerini kullanan AKP milletvekili Ali İhsan Yavuz'un kendisi de FETÖ'cü çıktı.

İsatnbul'da yapılan seçimlere dair sık sık açıklamalar yapan AKP Sakarya milletvekili ve genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un Gülen Cemaati'nin düzenlediği Türkçe Olimpiyatları'nın katılımcısı olduğu ortaya çıktı.

Sosyal Medya'da yayıln görüntülerde Yavuz'un Olimpiyatlar'ın sponsoru olduğu belirtilerek plaket veriliyor.

Ona buna FETÖ'cü diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, FETÖ organizasyonu olan TÜRKÇE Olimpiyatları'nın müdavimi çıktı. Millete iftira atarak kendi geçmişini temize çekemezsin! pic.twitter.com/0Mh0MUVmtc — erdem (@errdemglr) 8 Nisan 2019

Yer; fetönün sözde türkçe olimpiyatları,resimde görünen şahıs @aliihsanyavuz54, şaşırdık mı ? Elbette hayır!!! pic.twitter.com/a4WTGZDhMs — İsmail Oğur (@ismailogur_CY) 8 Nisan 2019

10. Uluslarası Türkçe Olimpiyatları. 2012. Nedense varlığını anca seçim sonrası, hükümet sözcülüğüne soyununca farkettiğimiz AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz mu o? Neden hiç şaşırtıcı değil?https://t.co/GAHnCIB2kJ pic.twitter.com/nvd60KTT0a — Fırat Erez (@FIRATEREZ) 8 Nisan 2019

Ali İhsan Yavuz'un 2013 yılında kendi Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafta ise Almanya'daki bir FETÖ okulunu ziyarete gittiği görülüyor.

Seçim işlerinden sorumlu AKP yöneticisi sandık sandık pardon okul okul Fethullahçıları ararken... https://t.co/Xd90sQl7TB — Özgür Şen (@oezgursen) 8 Nisan 2019

Bir başka paylaşımında ise Yavuz, Cemaat'in olduğu bilinen Fatih Üniversitesi'nde iftara katıldığını söylüyor.

Fatih kolejinde iftar,ardından bir dizi ziyaret ve Sayın Valimizin sahur programı...Son güne böyle girdik.Rabbim oruçlarmızı kabul eder inş. — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) 7 Ağustos 2013

Ali İhsan Yavuz'un bütün 'günah'ları sosyal medyada ortaya saçılmaya devam ediyor.