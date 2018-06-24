Sandık uyarısı: Herkesin bir gözü orada olsun

Geçtiğimiz seçimde bir okulun AKP'liler tarafından silahla basıldığı Urfa'ya ilişkin CHP'nin seçim güvenliği çalışmalarını yürüten Mehmet Ali Çelebi'den uyarı geldi.

Seçimlerde AKP baskısının yoğun olarak hissedildiği Urfa'ya ilişkin CHP'nin seçim güvenliği çalışmalarını yürüten Mehmet Ali Çelebi'den uyarı geldi.

Geçtiğimiz seçimde okulların silahla basıldığını gösteren görüntülerin de geldiği kente ilişkin Çelebi'den "Herkesin bir gözü Urfa’da olsun. Ciddi mücadele veriyoruz. Başaracağız" açıklaması geldi.

Çelebi, "Sandık başkanımız YSK'dan mesaj aldığını ve cumhurbaşkanlığı oy pusulalarının arkasına mühür basılmayacağını söyledi. Bu konuda bir bilginiz var mı?" sorusuna, "Hayır olmaz öyle şey, yasaya aykırı" yanıtını verdi.