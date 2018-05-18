Sandık kurulunun devlet memuru üyeleri 'kura' ile belirlenecek

İzmir'de Konak ilçe seçim kuruluna, sandık kurullarında görev almak için başvuran bir devlet memuru, daha önceki seçimlerin aksine, 'Valilik bize ildeki devlet memurlarının listesini gönderecek, biz o listeden kura çekerek sandık görevlilerini belirleyeceğiz' yanıtı aldı.

24 Haziran seçimlerinde sandık kurullarında görev alacak devlet memuru üyelerin belirlenmesine ilişkin yöntem, önceki seçimlerdekinden daha farklı bir biçimde gerçekleşecek. İlçe seçim kurulları, daha önceki yıllarda olduğu gibi sandık kurullarında görev almak üzere başvuran devlet memurlarını atamak yerine, o yerleşim yerindeki devlet memurları arasında "kura" seçerek görevlendirme yapacak.

İzmir'de Konak ilçe seçim kuruluna, 24 Haziran günü sandık kurullarında görev almak üzere başvuran bir devlet memuru, "Valilik bize ildeki devlet memurlarının listesini gönderecek, biz o listeden 'kura' çekerek sandık görevlilerini belirleyeceğiz" yanıtı aldı.

Sandık kurullarında görev yapacak devlet memurlarının, isteğe ve başvuruya göre değil de, "kura" ile belirlenmesi akıllarda kimi soru işaretleri yarattı.