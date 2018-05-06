Sandık görevlisi öğretmenleri fişleyen ilçe milli eğitim müdürlüğünden AKP'ye vekil adayı

Eski Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek AKP'den milletvekili aday adayı oldu. Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü, sandık görevlisi öğretmenleri fişlemesiyle gündeme gelmişti.

Eski Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'in Van milletvekili olmak için AKP'den aday adayı olduğu ortaya çıktı.

Şimşek, aday adayı olduğunu açıkladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Kurucu Liderimiz, Kurucu Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la Türk Siyasi hayatında varlık bulan, iktidara geldiği günden beri güzel Türkiye’mize gerek içeriden ve gerekse dışarıdan vurulan prangaları bir, bir kıran ülkemizi dışa olan bağımlılıktan kurtaran, ülkenin kendine ait maddi, beşeri ve manevi kaynakları harekete geçirerek ekonomik anlamda bağımsız, atılım sahibi, çevresinde kurulan oyunları izleyen değil, oyun kuran yeni Türkiye’yi inşa etmeyi hedef olarak belirleyen bir siyasi hareketten, AK Parti’den aday adayı olmak üzere huzurlarınıza geldim ve teveccühünüze talip oldum."

SANDIK GÖREVLİSİ ÖĞRETMENLERİ FİŞLEMİŞTİ

Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü, sandık görevlisi öğretmenlerin fişlenmesi için talimat göndermişti.

Gönderilen talimatta şöyle denilmişti:

"İlçemiz Erciş Kaymakamlığı Olağanüstü Hal Bürosunun 03.05.2018 tarih ve 1218 sayılı yazıları gereğince, 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde sandık kurullarında görevlendirilecek kurum personellerinin güvenlik soruşturmaları yapılacağından, okulunuz personellerinin T.C Kimlik No, Adı Soyadı, çalıştığı kurumu, Görevi, Ünvanı-Kıdem Yılı ile cep telefon numarası yazılacak şekilde Excel formatında ve CD ortamında hazırlanarak 04.05.2018 Cuma saat 10.00'e kadar Kaymakamlığımız OHAL Bürosuna teslim etmek üzere herhangi bir aksaklığa mahal vermeden elden Müdürlüğümüze teslim edilmesi hususunda; Gereğini önemle rica ederim."

HALA İLÇE MİLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLARAK GÖRÜNÜYOR

Erol Şimşek'in, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinde hala ilçe milli eğitim müdürü olarak görünmesi de dikkat çekiyor.

AKP'ye başvuran Şimşek: