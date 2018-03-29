Sancak'ın Altay tankı 'süper teşvik'e dahil

AKP'nin hazırladığı 128 milyar dolarlık süper teşvik paketinde enerji, sağlık, otomotiv ve kimya sektöründe yoğunlaşan yatırımların arasına son olarak Altay tankı projesi ile savunma sanayii de eklendi.

Daha önce 29 Mart günü proje bazlı destek sistemi kapsamında teşvik edilecek projelerin Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek bir törenle açıklanması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “önemli kararlar” beklenen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısını bugüne alması nedeniyle açıklama ertelendi.

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre; cumhurbaşkanının bu toplantıyı ertelenmesi MetCap’ın 4.5 milyar TL’lik enerji yatırımı töreninin de ertelenmesine neden oldu. Bu arada proje bazlı destek sistemi kapsamında yapılacak yatırımlar merak konusu olmaya devam ediyor. Bu yatırımların enerji ve petrokimya başta olmak üzere, otomotiv ve kimya sektörlerinde olduğu tahminleri yapılıyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde ise diğer projeler yanında Ethem Sancak'ın sahibi olduğu BMC'nin ürettiği Altay tankına ilişkin bir gündem maddesi alındı. Altay tankının seri üretimi ve güç grubunun geliştirilmesine yönelik iki ayrı ihale halen devam ediyor.

TEŞVİK TUTARI 128 MİLYAR TL

Hükümetin açıklamaya hazırlandığı proje bazlı destek sisteminde tutar daha önce 80 milyar TL düzeyinde açıklanmıştı. Başbakan Binali Yıldırım ise tutarın 128 miyar TL olduğunu açıkladı. Böylece yakın dönemde yeni proje kabullerinin olduğu anlaşıldı. Binali Yıldırım, YOİKK tanıtım toplantısındaki konuşmasında, “Aynı şekilde ülkenin dört bir yanında her düzeyde ciddi bir seferberlik yaşandığını görüyoruz. Birkaç güne kadar açıklayacağız. Stratejik yatırım türünden 128 milyar liralık yeni yatırım teşvikini onayladık. Bunu kamuoyuyla önümüzdeki günlerde paylaşacağız” dedi.