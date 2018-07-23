Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın kuzeni bakan yardımcısı oldu

İki bakanlığa altı bakan yardımcısı atandı. Yeni bakan yardımcılarının atamasına dair kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Son atanan bakan yardımcıları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kuzeni Fatma Varank da var. Fatma Varank Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İki bakanlığa altı bakan yardımcısı atandı. Yeni bakan yardımcılarının atamasına dair kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanan kararnameye göre Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olarak Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş atandı.

Enerji Bakan Yardımcılığı görevine de Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olarak atanan Fatma Varank, aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kuzeni.

BAKAN KUZENİYDİ, BAKAN YARDIMCISI OLDU

17 Ocak 1972 Zonguldak doğumlu ve aslen Trabzon Oflu olan Fatma Varank 7 Haziran 2015 seçimlerinde İstabul’dan AKP listelerinden milletvekili adayı olarak gösterilmiş ancak seçilememişti. Fatma Varank, uzun yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlığını yapan ve son kabinede Bilim ve Teknoloji Bakanı olarak görevlendirilen Mustafa Varank’ın da kuzeni oluyor. Fatma Varank, Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak da görev yapmıştı. Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilk toplu konut projelerinin uygulayıcısı olan KİPTAŞ'ta çalıştı. Emlak Konut GYO A.Ş.'nin 30 bin konut inşaatında Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında TOKİ'de İstanbul Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesinde çalıştı. Çamlıca Camii Özel Proje Alanı, İzmir EXPO 2020, Ankara Ulus Camii ve Van ilinde deprem sonrası planlama çalışmalarını yürüttü.