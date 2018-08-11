Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan 'dolar' açıklaması: Allahın izniyle bu savaşı kazanacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomideki gelişmelerle ilgili olarak sosyal medya hesabından 'Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Allah’ın izniyle bu savaşı da hep birlikte kazanacağız' mesajını paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomideki gelişmelerle ilgili olarak sosyal medya hesabından "Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Allah’ın izniyle bu savaşı da hep birlikte kazanacağız" mesajını paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Çalışkan sanayicisiyle, cesur girişimcisiyle ve yetenekli işgücüyle, Türkiye’nin gücünün farkında değiller. Sanayicimizin, girişimcimizin ve aziz milletimizin gönlü rahat olsun.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak öncelikli hedefimiz cari açığı azaltacak yerli ve milli üretimi var gücümüzle desteklemektir. Milli Teknoloji Hamlesi’ni bir an önce hayata geçireceğiz. Bakanlığımızın tüm imkanlarını doğru ve odaklı projelerle katma değer üretenlerin hizmetine sunacağız. Hedeflerimizden bir milim dahi geri adım atmayacağız. Allah’ın izniyle bu savaşı da hep birlikte kazanacağız.