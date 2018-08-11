Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan 'dolar' açıklaması: Allahın izniyle bu savaşı kazanacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomideki gelişmelerle ilgili olarak sosyal medya hesabından 'Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Allah’ın izniyle bu savaşı da hep birlikte kazanacağız' mesajını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomideki gelişmelerle ilgili olarak sosyal medya hesabından "Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimi; defalarca denediler, başaramadılar. Yine deniyorlar. Allah’ın izniyle bu savaşı da hep birlikte kazanacağız" mesajını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: