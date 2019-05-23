Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan 'yerli otomobil' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde iki boyutlu çizimlerin bittiğini, üç boyutlu çizimlere geçildiğini belirterek, '2019’un sonunda ilk ön prototipi göreceğiz' dedi. Varank, ‘Uçtan Uca Yerlileştirme Programı’ ile 300 ürünün yerlisinin geliştirileceğini de duyurdu.

"Yerli otomobilde iş takviminin planlandığı gibi yürüdüğünü" söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, iki boyutlu çizimlerin bittiğini, üç boyutlu çizimlere geçildiğini belirterek, "2019’un sonunda ilk ön prototipi göreceğiz" dedi.

Hürriyet'e konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil projesinin yanı sıra, yakın zamanda açıklanacak olan "Uçtan Uca Yerlileştirme Programı" ve geçtiğimiz günlerde ilan edilen "Özel Endüstri Bölgeleri"ne ilişkin soruları yanıtladı.

'CUMHURBAŞKANIMIZA ÖRNEKLER GÖSTERİLDİ'

Yerli otomobile, "daha çok teknoloji projesi olarak baktıklarını" belirten Varank, “Türkiye’nin otomobili, sanayimizin dönüşümüne katkı sağlayacak” ifadesini kullandı. Yerli otomobil prototipinin ne zaman görüleceğine ilişkin Varank, şunları söyledi:

“TOBB ve beş babayiğit, yerli otomobil için bir araya gelmişti. Bu firmaların bir iş planı var. Buna göre, bu senenin sonunda, bir ön prototip ortaya çıkacak. Test süreçlerinden sonra da üretilebilir bir model haline dönüşecek. Daha sonra yatırımlarla 2022 yılında inşallah biz yerli otomobilimizi yollarda göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığımız sunumda da bu iş planını konuştuk. Proje şu anda kendi takvimine göre ilerliyor. Önemli bir gecikme yok. Aracın mühendislik tasarımına başlandı. İki boyutlu çizimler tamamlandı. Cumhurbaşkanımıza bu çalışmalardan örnekler de gösterildi. Şu an üç boyutlu çizimler yapılıyor.

Kaynak anlamında bir sıkıntı yok, şu an itibariyle bir yabancı kaynak arayışı da bulunmuyor. Firmalar taahhütlerini yerine getiriyor, biz de devlet olarak projeye verdiğimiz teşviklerden faydalanacakları şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Türkiye’nin Otomobili projemizle ülkemizin etrafında oluşacak mobilite ekosistemi, bizi diğer çelik döküm ve montaja hazır işlenmiş parça tedarik süreçlerinden (OEM) farklılaştıracak ve teknoloji geliştirme için önemli bir platform olacak.”

'UÇTAN UCA YERLİLEŞTİRME...'

"Yerli otomobil çalışmasının otomobil projesinin çok daha ötesinde olduğunu" savunan Varank, “Bu aslında bir teknoloji projesi. Elektrikli otomobillerle birlikte şehirlerin yapısından sürüş tekniklerine, yazılım teknolojilerine kadar pek çok yeni teknoloji gelişiyor. Yerli otomobil, aynı zamanda sanayimizin dönüşmesine katkı sağlayacak bir proje bu manada oluşturacağı kaldıraç etkisi ülkemizdeki otomotiv endüstrisi açısından da elzem. Çoğunluğunu mühendislerin oluşturduğu 50 kişilik teknik ekiple çalışılıyor. Ekip hızla büyüyor, bu rakamın kısa sürede 300’e çıkması bekleniyor” dedi.

"Uçtan Uca Yerlileştirme Programı" hakkında konuşan Varank, şunları söyledi:

“Programda sona geldik. Detaylarını açıklayacağız. Yerlileştirme ile cari açığımızın azaltılmasına katkı sağlayacağız. Öncelikle alıcıyla satıcıyı yani kullanıcıyla tedarikçiyi bir araya getirip üreticiyi ve kullanacak olan firmayı destekleyecek model üzerinde çalışıyoruz. Ürünleri aşağı yukarı belirledik. 300’ün üzerinde ürün var. Çağrıya çıkacağız ya da kalkınma ajanslarıyla şirketlere bilgilendirme yapacağız ve şirketlere bakın biz şu ürünü yerlileştirmek istiyoruz, gelin başvurun, diyeceğiz.”