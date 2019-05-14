Sanayi üretimi verileri açıklandı: Yüzde 2,2 düştü

Mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçları açıklandı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 geriledi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2.1 artış kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 düşüş gösterdi. Bu dönemde 115 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl martta 120,7 seviyesinde bulunuyordu.