Sanayi üretim artışında yavaşlama: Haziran'da yüzde 3,2 arttı

Sanayi üretimi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarken, bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı. İmalat sanayiinde önceki yıla göre artışın yüzde 2,5 ile daha da sınırlı olduğu görülürken otomotiv, beyaz eşya, tekstil, hazır giyim gibi İhracatçı sektörlerde aylık bazda gerileme ya da çok düşük oranlı artışlar olduğu dikkat çekiyor.

Haziran ayı sanayi üretimi verileri açıklandı.

Açıklanan verilere göre sanayi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarken bir önceki aya göre yüzde 2 düşüş gösterdi. Yıl başından bu yana yıldan yıla karşılaştırmada en düşük sanayi üretim artışı kaydedilmiş oldu. İmalat sanayi üretiminde artışın yüzde 2,5 ile daha da düşük olduğu görülüyor.

İmalat sanayi alt sektörlerinde, özellikle ihracatçı sektörlerde Haziran ayında daralma olduğu ya da artış oranının ihmal edilebilir seviyeler düştüğü dikkat çekiyor. En fazla ihracat yapılan sektör otomotivde yılın ilk 6 ayında üretim artışı yüzde 4,7 olurken, Haziran ayında artış yüzde 0,9'a geriledi. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre adet bazında bakıldığında yılın ilk 6 ayında otomotiv üretimi yüzde 3, ihracat da yüzde 4 gerilemişti. Hammadde fiyatlarındaki artış ve kur artışı nedeniyle TL bazında üretim gelirlerinin artması nedeniyle Sanayi Üretim Endeksi'ndeki hesaplamalara "parasal" etkilerin dahil olduğu ve otomotiv üretiminin bu nedenle hala artışta göründüğü tahmin ediliyor. Otomotiv üretiminin yüzde 75-80'i ihracattan oluşuyor. Nitekim, otomotiv tekelleri üretim araları, ücretsiz izinler ve işçi çıkarmalara da başladılar.

Haziran ayında üretim gerilemesiyle dikkat çeken bir diğer sektör beyaz eşyanın içinde olduğu elektrikli teçhizat sektörü. Yılın ilk 6 ayında yüzde 2,4 üretim artışı görülen elektrikli teçhizatta Haziran ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 civarında üretim gerilemesi görüldü. Otomotive benzer şekilde hammadde fiyatları ve kurdaki gelişmeler nedeniyle üretim maliyetleriyle fiyatlar arasındaki makasın daralmasına bağlı olarak müşteri kaybı ya da sermayedarların karlılıklarını korumak üzere üretimi azaltmasından kaynaklı gerileme yaşanıyor. Elektrikli teçhizatta da ihracatın üretim içindeki payı yüzde 70 civarında.

Demir-çelik, fabrikasyon metal ürünleri (otomotiv ve inşaata yönelik ara mamul üretimi) gibi yine ithal hammadde, girdi bağımlılığı yüksek, fiyat ve kur artışlarından etkilenen sektörlerde Haziran ayında üretim gerilemesi olduğu görülüyor.

İhracatta önem taşıyan sektörlerden tekstilde sınırlı artış görülürken, hazır giyimin aynı seviyede kaldığı dikkat çekiyor. TL'nin değer kaybının genelde emek yoğun bu sektörlere emekgücü maliyetlerinin düşmesi nedeniyle "olumlu" yansıdığı bilinirken bu mekanizmanın çalışmadığı görülüyor.

Çimento, cam, seramik gibi inşaat malzemelerini barındıran diğer metalik olmayan mineraller üretiminde yüzde 1,1'lik gerileme inşaat faaliyetlerinde daralmaya işaret ediyor.