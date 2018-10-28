Sanayi Bakanı Varank: Almanya Masası kuracağız, evlerinde hissetsinler istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Alman sanayicisi ve yatırımcısının karşılaştığı her türlü sorunu çözmek adına bakanlığımızda 'Almanya Masası' kuracağız' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Alman patronlara "Ar-Ge ve tasarım merkezlerini Türkiye'ye getirmeleri" konusunda çağrıda bulunduklarını belirterek, "Alman sanayicisi ve yatırımcısının karşılaştığı her türlü sorunu çözmek adına bakanlığımızda 'Almanya Masası' kuracağız" dedi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendiren Varank, sanayi ve teknoloji alanlarında "Almanya ile daha yoğun mesai harcamak istediklerini" söyledi.

'MİLLİ TEKNOLOJİ, GÜÇLÜ SANAYİ'

Varank, şöyle devam etti:

"Yüksek kaliteli ve rekabetçi bir üretim yapısının peşindeyiz. Temel mottomuz, 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi'. Hedeflerimizi gerçekleştirirken hem kendi potansiyelimizden hem de diğer ülke tecrübelerinden en iyi şekilde faydalanmak durumundayız. Almanya'yı sanayi ve teknoloji alanında önemli bir paydaş olarak görüyoruz. Mevcut ekonomik ilişkilerimizi bir üst lige çıkarmak arzusundayız."

'KENDİLERİNİ EVLERİNDE HİSSETSİNLER İSTİYORUZ'

Sanayi Bakanı Varank, "Almanya masası" ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Alman sanayicisi ve yatırımcısının karşılaştığı her türlü sorunu çözmek adına bakanlığımızda 'Almanya Masası' kuracağız. Böylece Alman dostlarımızın, karşılaştıkları problemleri ya da cevap aradıkları soruları anında danışabilecekleri muhatapları olacak. Yatırımcılar kendilerini evinde ve güvende hissetsin istiyoruz. Birlikte iş yapma kültürünün, açık ve şeffaf iletişim mekanizmalarıyla mümkün olduğunu biliyoruz. Bu noktada her iki taraf da üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye hazır."