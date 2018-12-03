Samsunlu işçiler hemşehrilerine böyle seslendi: Neredesin Orhan Gencebay?

Samsun Makro işçileri Ekim ayından bu yana başlattıkları pazar eylemlerinin 11’incisini gerçekleştirdi. İşçiler hak mücadelelerinde kendilerine destek veren Haluk Levent'i hatırlatarak kendisi de Samsunlu olan Orhan Gencebay'a seslendiler ve 'Orhan Gencebay nerede? 12 bin TL maaş alan akil adam!' dediler.

Samsun Makro işçileri ekim ayından bu yana başlattıkları pazar eylemlerinin 11’incisini gerçekleştirdi. Eylemde işçiler, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gazi Makro Market önüne sloganlarla yürüyüş yaptılar.

Polis barikatının olduğu Makro Market önünde ilk konuşmayı işçi komitesinden Ahmet Özeken yaptı. “Biz mağdurlar mahalledeki bakkala borcumuz varken bile utanan insanlarız. Biz mağdurlar kiramızı veremediğimizde ev sahibini arayıp gün isterken utanan insanlarız" dedi. Özeken'den sonra söz alan işçi Hasan Kaya da hakları için haftalardır eylemlerine devam ettiklerini belirterek yerel ve ulusal basından kendilerine destek olanlara teşekkür etti. “Kimileri üç maymunu oynasa da bizi gören, duyan insanlar var. Gerçekten emekçinin, işçinin yanında olan siyasi partiler var, sanatçılar var” diyerek sözlerine devam eden Kaya konser gelirini işçilere bağışlayan Haluk Levent’e işçiler adına tekrar teşekkür etti.

Kaya içinde konser gelirinin olduğu çantayı basına gösterirken işçilerden Mahmut Gültekin de “Nerede, Orhan Gencebay nerede? Samsun’un sanatçısı diye Samsun’da sokağa adını verdiler. 12 bin TL maaş alan akil adam!” diye seslendi.

Son olarak söz alan Tez Koop-İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın Samsun’da 22 mağazası olan Makro Market’in Taze’ye devredilmesiyle birlikte yüzlerce Makro işçisinin tazminatlarının gasp edilerek işlerine son verildiğini hatırlatarak, Makro’nun entrikalarla Taze’ye mağazalarını nasıl sattığını bildiklerini belirterek “Bu bir satış değil Makro - Taze orta oyunudur” dedi.

“Makro Market'ten haksız yere işten çıkartılan, yıllarca çalışarak nasırlı elleriyle kazandıkları kıdem tazminatlarını hukuk dışı yöntemlerle ellerinden alınmaya çalışılan işçi arkadaşlarımızın hakları Taze veya Makro patronları tarafından gasp edilemeyecektir” diyen Sayın, Taze ve Makro’nun ayrı şirketler gibi görünse de perde arkasında ortaklıkların bulunduğunu, metropollerde Metro ve Taze firmasının inşaat başta olmak üzere holdingleşerek işçilerden gasp ettiklerini başka yatırım alanlarına dönüştürdüklerini açıkladı.