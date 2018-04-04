Samsun'da sosyal medya gözaltısı

Samsun’da HDP Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Murat Çepni, bu sabah saatlerinde evine gerçekleştirilen polis baskınıyla gözaltına alındı.

Ülke genelinde sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle yapılan gözaltılar sürüyor.

Samsun’da HDP MYK üyesi Murat Çepni, bu sabah saatlerinde evine gerçekleştirilen polis baskınıyla gözaltına alındı.

Gözaltı sonrası hastaneye götürülen ve Samsun TEM Şubesi’nde tutulan Murat Çepni’nin gözaltına alınma gerekçesi 'sosyal medya' paylaşımı.

Samsun’da yine aynı gerekçeyle:

25 Ocak 2018’de SYKP Samsun İl Eşbaşkanları İlhan Cüre, Meral Aslan, Samsun Halkevi Başkanı Şeyma Özbek;

25 Şubat 2018’de ESP Üyesi Fatma Şen Çelik, Yılmaz Güler;

14 Şubat 2018’de Seçkin Kır, Zeki Alaca, Murat Çap, Haluk Atalay, Güner Güzhan Karaduman, Yavuz Özmen, Muammer Keskin;

13 Mart 2018’de Mehmet Kaya gözaltına alınmıştı.

Bu süreçte gözaltına alınanlardan HDP PM üyesi Seçkin Kır, SYKP PM üyesi Zeki Alaca ve SYKP Üyesi Mehmet Kaya’nın tutuklulukları halen devam ediyor.