Samsun'da ittifak krizi: AKP il başkanı da görevden alındı

Samsun'da AKP ile MHP arasında yerel seçim ittifakında krize yol açan tartışmanın ardından AKP Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın açığa alındı. MHP Samsun İl Başkanı da parti merkezi tarafından görevden alınmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'da AKP ile MHP arasında yerel seçim ittifakında krize yol açan tartışmanın ardından AKP Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın açığa alındığını duyurdu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine İl Başkanımız istifasını Genel Merkez'e sunmuştur. Boşalan Samsun İl Başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir" dedi.

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta Cumhur İttifakı'na yönelik “Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil” açıklaması nedeniyle partisi tarafından disipline sevk edilmiş, MHP Samsun İl Başkanı da parti merkezi tarafından görevden alınmıştı.