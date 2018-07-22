Samsun'da belgeleri hatalı düzenlenen adaylar KPSS'ye giremedi

Samsun'un İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde KPSS sınavına girmek için ellerindeki "Samsun/Merkez" yazılı giriş belgesiyle okula giden bazı adaylar yanlış yönlendirildiler. Sınava yetişemeyen adaylar baygınlık yaşadı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde KPSS sınavına girmek için ellerindeki "Samsun/Merkez" yazılı giriş belgesiyle okula giden bazı adaylara yanlış geldikleri söylenerek 19 Mayıs ilçesindeki "19 Mayıs Anadolu Lisesi"ne yönlendirildi.

Adaylar sınava yetişemeyince baygınlık geçirdi.

Samsun Haber Hattı'nın yayınladığı habere göre, belgelerinde sınava gireceği yer "Samsun/Merkez Ondokuzmayıs Anadolu Lisesi", altında küçük puntolarla da "Yeşilova Mah. Barış Cad. No:31 İç Kapı No:1 - 19 Mayıs" yazılı adresi dikkate almayan bazı adaylar, sabah saatlerinde Samsun'un merkez ilçesi İlkadım'daki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne gitti. Ancak görevliler yanlış geldiklerini söyleyip adayları 43 kilometre uzaklıktaki 19 Mayıs İlçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'ne yönlendirdi.

Bunun üzerine aynı hataya düşen çok sayıda öğrencilerden bazıları kendilerinin ayarlamak zorunda kaldıkları araçlarla 19 Mayıs ilçesinin yolunu tuttular, ancak onlarca aday sınav saatine yetişemedi ve lise bahçesinde baygınlık yaşadı.

Samsun'un Canik eski Milli Eğitim Müdürü Haluk Melekoğlu, kızının da aynı durumdan muzdarip olduğunu belirtirken "Sınava gireceği yer Samsun/Merkez yazılmış. Halbuki Samsun/19 Mayıs yazılması gerekirdi. Dolayısıyla adaylar sınava gireceği yeri Samsun'un merkez ilçesi İlkadım'da bulunan 19 Mayıs Adanolu Lisesi olduğunu sanıp mağdur oldu. Bizde haksızlığın giderilmesi için hukuki işlem başlatacağız. Çünkü ortada bir hata var" dedi