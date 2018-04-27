Samsun’da 1 Mayıs için ‘Bu düzen değişmeli’ çağrısı

Samsun’da 1 Mayıs yürüyüşü için hazırlıklar sürüyor. TKP bir basın toplantısı düzenleyerek Samsun emekçilerini 1 Mayıs’ta ayağa kalkmaya davet etti. Aydınlanma Hareketi de laik, bilimsel eğitim için çocuklarla 1 Mayıs’a katılma çağrısı yaptı.

Samsun’da sendika ve meslek odalarının oluşturduğu 1 Mayıs tertip komitesi, 1 Mayıs Salı günü saat 12:00’da İstasyon Caddesi Ray Apartmanı önünde buluşulacağını açıkladı. Buradan Cumhuriyet Meydanı’na yapılacak yürüyüş sonrası meydanda miting gerçekleşecek.

'BU DÜZEN DEĞİŞMELİ' ÇAĞRISI

Miting hazırlıklarına katılan Türkiye Komünist Partisi (TKP), bir basın toplantısı düzenleyerek Samsun halkını 1 Mayıs’ta ayağa kalkmaya çağırdı. TKP’nin Samsun bürosunda gerçekleşen açıklamayı Samsun İl Örgütü adına okuyan Belma Nur Kartal, Türkiye’deki siyasi tıkanmanın kapitalist düzenden kaynaklandığını ve 1 Mayıs’ta ''Bu düzen değişmelidir'' denmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamada, ''TKP 1 Mayıs mitinginde halkımızı Parti’yle birlikte umudu çoğaltmaya çağırmaktadır. Çünkü TKP, bu ülkeyi soyup soğana çeviren asalak zenginlerden hesap soracak emekçilerin partisidir. Bu düzeni değiştirecek olanlar, TKP’nin bu sözüyle 1 Mayıs’ta buluşmalıdır'' dendi.

Eşit ve özgür bir ülke için halkın örgütlenmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Samsun halkı ''Bu düzen değişmeli'' demek için, emperyalizme karşı gençliğin sesine ses vermek için ve sömürüye karşı örgütlülüğü büyütmek için 1 Mayıs’ta TKP saflarında yürümeye davet edildi.

AYDINLANMA HAREKETİ: ÇOCUKLARIMIZLA 1 MAYIS'A

Mitinge katılacak Aydınlanma Hareketi ''Laik bilimsel eğitim için çocuklarımızla haydi 1 Mayıs’a'' başlığıyla bir duyuru paylaştı. Duyuruda, Samsunlu emekçiler çocuklarını gericiliğe teslim etmeyeceklerini ifade etmek için 1 Mayıs yürüyüşüne çocuklarıyla birlikte katılmaya davet edildi.

Türkiye Komünist Partisi ve Aydınlanma Hareketi, 1 Mayıs sabahı saat 11:00'da 19 Mayıs Lisesi önünde buluşacak.