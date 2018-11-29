Samsun Makro işçilerinden Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'ne ziyaret

Direnişteki Samsun Makro Market işçileri Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek Temmuz ayından bu yana devam eden direnişle ilgili gelişmeleri aktardılar.

En son Haluk Levent'in dün akşamki konserinde direnişe destek vermesiyle gündeme gelen Makro işçileri bugün de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'ni ziyaret ettiler.

380 işçinin hakları ödenmeksizin işten çıkartılmasıyla başlayan ve Temmuz ayından bu yana devam eden direnişe dair gelişmelerin aktarıldığı sohbette, kriz nedeniyle hem çalışma koşullarındaki kötüleşme hem de toplu işten çıkarmalarla işçi haklarının gasp edilmesi karşısında sayısı giderek artan işçi direnişlerinin birbirine güç ve deneyim aktarmasının önemi vurgulandı.

Direnişle beraber yaşama ve dünyaya bakışlarının değiştiğini, dayanışma ve örgütlenmenin geleceğe ve kendilerine duydukları inancı artırdığını anlatan Makro işçileri, aydın ve sanatçıların da desteğiyle direnişin sesini daha fazla duyurarak aileleriyle birlikte haklarını alana dek mücadele etmeye devam edeceklerini belirtiyorlar.