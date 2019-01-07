Samsun açıklarında gemi battı

Samsun açıklarında Panama bayraklı gemi battı. Geminin battığına dair sinyal alınması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 13 mürettebattan dördü sağ kurtarıldı.

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca başlatılan çalışmalarda mürettebattan dört kişi kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Samsun açıklarında 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca iki bot, biri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait üç helikopterin yanı sıra bir uçakla arama kurtarma faaliyeti yürütüldüğü bildirildi.

Gemideki mürettebattan dört kişinin kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopterinin de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı'nda bekletildiği kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat olduğu bilgisi var. Kurtarma helikopterimiz 4 kişiyi sağ olarak almış, Samsun’a intikal etmek üzere olup ayrıca, 1 uçak 4 helikopter 1 arama kurtarma gemisi 1 römorkor 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir."