Salih Müslim'den 'Öcalan' açıklaması

PYD Sözcüsü Salih Müslim, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşme ve Suriye mesajına ilişkin, 'Suriye ve Ortadoğu için kalıcı bir çözüm ve huzur isteyenler Sayın Öcalan’ın pozitif rolünü gözardı etmeyi bırakmalıdır' dedi.

PYD Sözcüsü Salih Müslim, Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

Öcalan’ın Suriye’de çözüm konusunda önemli bir rol oynadığını ve bunun da kendilerinin de isteği olduğunu belirten Müslim, “İmkan olursa ve sorunun tarafları da benimserse, Sayın Öcalan’ın Suriye’deki sorunların çözümü için aktif rol oynayacağını tahmin ediyorum. Suriye sorununun çözümü için sözde girişimde bulunan tüm devletler sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Bu da çözümün gelişmesine engeldir. Ama Sayın Öcalan, demokratik fikirleri, değerlendirmeleri ve önerileriyle mevcut durumu değiştirebilir" dedi.



Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Müslim, “Suriye ve Ortadoğu için kalıcı bir çözüm ve huzur isteyenler Sayın Öcalan’ın pozitif rolünü gözardı etmeyi bırakmalıdır” dedi.