Salih Müslim, Suriyeli yetkililerle yapılan görüşmelere ilişkin konuştu: Olumlu ama...

PYD'nin eski lideri Salih Müslim, Suriyeli yetkililerle yapılan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Müslim, görüşmelerde garantör bir tarafın da olması gerektiğini ileri sürdü, 'Biz Suriye’yle alakadar olan tüm devletlerin Amerika, Rusya, diğer uluslararası güçlerin sorunun çözümüne yardım etmesi gerektiğine inanıyoruz' dedi.

Suriyeli Kürtlerin desteklediği Suriye Demokratik Meclisi’nin, hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yapan PYD’nin eski lideri Salih Müslim, görüşmelerde üçüncü bir tarafın da olması gerektiğini söyledi.

Görüşmelerin, yol haritası çizilmesi için bir adım olduğunu söyleyen Müslim, “Yol haritası çizilmesi, komitelerin kurulması için görüşmeler yapıldı. Heyetin şimdiye kadar bize ulaştırdığı bilgiye göre, görüşmeler olumlu geçti. Bunun sürmesini istiyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi, biz eskiden beri görüşmelerin olmasından yanaydık, Suriye’nin sorunlarının Suriye’nin eliyle çözülmesi gerekiyor. Baştan beri istiyorduk ama rejim şimdiye kadar buna inanmıyordu. Rejim askeri yöntemlerle çözüme inanıyordu” dedi.

'ÜÇÜNCÜ TARAF OLMALI'

"Rejimin görüşmelere üst düzeyde katılım sağladığını" belirten Müslim, görüşmelere ön şartsız katıldıklarını belirtti. Görüşmelerde garantör bir tarafın da olması gerektiğini sötleyen Müslim, “Bu görüşme şartsız başladı. Biz ön şartla gitmedik ama çözüm olacaksa herkesin kendine göre şartları olacaktır. Görüşmeler olmadan birçok kesime haber gönderdik; devletlere, uluslararası güçlere, görüşmelerde üçüncü göz olmasını istedik. Garantör olması lazım. Barış görüşmeleri bir adımla ya da bir oturumla olacak bir iş değil. Adım adım olması lazım. Bazı şeyler yapılıp üzerine başka şeyler yapılır. Kurulacak komiteler, yol haritasına göre yapılacak. Komite kurulması konusunda anlaştık ama nasıl olacak, ne yapacak, askeri, siyasi, ekonomik, toplumsal mı olacak, belki onlarca komite kurulacak ama hepsi bir merkezebağlı olacak. Hangi alanlarda kurulacağına tarafların anlaşmasına göre karar verilecek” diye konuştu.

Müslim, üçüncü tarafın komite görüşmelerine de katılması gerektiğini vurgulayarak, tıkanma olması halinde, garantörlerin devreye girebileceğini söyledi.

Müslim, ”Biz Suriye’yle alakadar olan tüm devletlerin Amerika, Rusya, diğer uluslararası güçlerin sorunun çözümüne yardım etmesi gerektiğine inanıyoruz. Sorun kimsenin tahammül edemeyeceği bir noktaya ulaştı. Herkes bir çözüm olmasını istiyor. Herkes yaptıklarımızdan haberdar, kimseden gizlemedik. Ama kimsenin hatırı için de yapmadık, kimseden izin de almadık. Bunu bizim ve Suriye’nin geleceği için iyi olduğunu düşündük, ondan dolayı yaptık. Amerika ve uluslararası güçler bu karara saygı göstereceklerdir” dedi.

İDLİP OPERASYONUNA KATILMA SİNYALİ

Müslim,”İdlib ve diğer yerlerde kalanlar daha önce bizimle savaşanlardı. Şu anda Suriye’de ne kadar terörist grup varsa onlara karşı mücadele bizim de boynumuzun borcudur. Öte taraftan İdlib ve Afrin birbirine bağlıdır. Terörist gruplardan bazıları Afrin’dedir. Halkımıza saldırdılar, öldürdüler. Afrin bizim yaramızdır ve onun tedavi edilmesini istiyoruz. O da İdlib’e bağlıdır. Biz kimsenin emrinde değiliz. İdlib’de Afrin’de savaşmamız gerekirse şüphesiz bizim de şartlarımız olacaktır. Kimse elimizden tutup bizi savaşa götüremez. Biz hazırırız, boynumuzun borcudur. Ama bir savaş olacaksa, planı olmalıdır” şeklinde konuştu.