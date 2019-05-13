Salih Müslim: Öcalan'ın talebine saygı göstersinler, o zaman daha kolay anlaşabiliriz

PYD Sözcüsü Salih Müslim, Abdullah Öcalan'ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamaya ilişkin, 'Hiçbir zaman tehdit olmadık. Umuyoruz ki Sayın Öcalan’ın bu talebine saygı gösterirler. O zaman biraz daha kolay anlaşabiliriz' değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Öcalan'ın 8 yıl sonra avukatlarıyla yaptığı görüşmede kullandığı ifadelere ilişkin PYD Sözcüsü Salih Müslim'den açıklama geldi.

Öcalan’ın söylediklerini pratikte gerçekleştirmeye çalıştıklarını, Suriye’nin bütünlüğünü anayasal bir temelde sağlayacak bir çözümden yana olduklarını belirten Müslim, kendi bölgelerinin statüsünü resmiyete kavuşturmak istediklerini kaydetti. Bu kadar büyük bedellerle elde ettikleri topraklarından kolay kolay vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Müslim, “Sayın Öcalan’ın söylemleri doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu, bize moral verdi” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, hiçbir zaman Türkiye için tehdit oluşturmadıklarını belirten Müslim, şöyle konuştu: “Türkiye’nin topraklarına ya da içişlerine karışmadık. Öcalan’ın 'Türkiye’nin hassasiyetleri' dediği şeyleri biz de saygıyla karşılıyoruz. Hiçbir zaman tehdit olmadık. O da bizim için bir duyarlılık noktasıydı. Ama gerçeklerde biraz farklı bir yön de var. Bizim bölgelere saldıran çetelerin geçişi hep Türkiye üzerinden oldu. Sistemimizi oluşturduktan beri her türlü tehdide maruz kaldık. Söylemleriyle buradaki sistemi terörize etmeye çalışıyorlar. Bütün bu yaklaşımlar öbür taraftan geliyor. Umuyoruz ki onlar da Sayın Öcalan’ın bu talebine saygı gösterirler. O zaman biraz daha kolay anlaşabiliriz. Hassasiyet denilen şey karşılıklı saygıdır.”



ÖCALAN NE DEMİŞTİ?

Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada PYD'ye seslenmiş, "İnanıyoruz ki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kapsamında Suriye’deki sorunların çatışma kültüründen uzak durularak; içinde bulundukları konumun, durumun Suriye’nin bütünlüğü çerçevesinde Anayasal güvenceye kavuşturulmuş yerel demokrasi perspektifinde çözüme ulaştırılması amaçlanmalıdır. Bu bağlamda Türkiye’nin hassasiyetlerine de duyarlı olunmalıdır" demişti.