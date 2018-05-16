Salih Mirzabeyoğlu öldü

Beyin ölümü gerçekleştikten sonra yaşam destek ünitesine bağlı tutulan eski İBDA-C liderinin bugün öldüğü açıklandı.

Tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleştikten sonra İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen İBDA-C lideri Salih Mirzabeyoğlu'nun yaşam destek ünitesine bağlı süren organ fonksiyonları da durdu.

68 yaşındaki Mirzabeyoğlu 4 Mayıs'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından ameliyata alınmış, ameliyattan sonra beyin ölünü gerçekleşmişti.

MÜEBBET GİYDİĞİ DAVA YENİDEN GÖRÜLÜNCE BERAAT ETMİŞTİ

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, "Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, aldığı idam cezası müebbet hapse çevrildikten sonra 16 yıl kaldığı cezaevinden 2014'te tahliye edilmişti. Tahliye edildikten sonra İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Mirzabeyoğlu daha sonra bu davadan yeniden yargılanıp beraat etmişti.

Ahmet Taner Kışlalı suikastını üstlenen İBDA-C'nin (İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi) lideri olan Mirzabeyoğlu, Sivas Katliamı için de "şanlı Sivas kıyamı" sözlerini kullanmıştı.