Saldırıya uğrayan yazar, Erdoğan'a hakaretten cezaevine giriyor

Evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla cezaevine giriyor.

Geçtiğimiz ay evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten cezaevine giriyor.

Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Demirağ, "Siz bu satırları okurken ben de kapının arkasında hazır bekleyen çantamı alıp cezaevine girmiş olacağım. Suçum 'Cumhurbaşkanına hakaret'. Daha önce yazdım. FETÖ'cü polislerin kumpası ile tutulan fezleke, konuşma metninin kaseti bana verilmedi. Montajsız video izletilmedi. Karar gıyabımda verildi. Hakim dinlemedi bile. Talimatla alınan ifadeyi yeterli gördü. İstinaf Mahkemesi de hiç bir işlem yapmadan onayladı. Hasılı 11 ay 20 günlük ceza infaz edilecek. Bu arada devam eden sayısına yetişemediğim başka davalarda var" ifadesini kullandı.