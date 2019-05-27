Saldırıya uğrayan Önkibar hakkında MHP'den suç duyurusu

MHP saldırıya uğrayan gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar hakkında Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Önkibar'a saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi bugün mahkemece serbest bırakılmıştı.

MHP, gazeteci yazar Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusunda bulundu.

MHP'den yapılan açıklamada, "Gerek köşe yazıları gerekse yaptığı konuşma ve paylaşımlarda MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında; kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Haftasonu Ankara'da evinin yakınlarında araçla önünü kesen üç kişi tarafından darp edilen Önkibar, saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Bunların işi sokağa döktüğünü anladım. Bahçeli açıklamalarımdan sonra bekliyordum" demişti.

Önkibar'a saldırdığı ve saldırıda kullanılan aracı kiraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

