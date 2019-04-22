Saldırıya ilişkin çarpıcı bilgi: Saldırının arkasında Erdoğan'ın ziyaret ettiği isim var...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının ardından önemli bir iddia gündeme geldi. Saldırının arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden iki gün önce ziyaret ettiği Çubuk Ülkü Ocakları'nın olduğu ileri sürüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde uğradığı saldırıya ilişkin önemli bir iddia gündeme geldi.

Saldırının ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden iki gün önce ziyaret ettiği Çubuk Ülkü Ocakları'nın olduğu ileri sürüldü.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırı organizasyonunda Çubuk Ülkü Ocakları rol oynarken, bir diğer önemli bilgi ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kağıt üzerinde çalıştığı belirtilen bir grubun da saldırıda parmağı olduğu...

Kağıt üstünde belediyede çalışıyor görünen ve oturduğu yerden maaş verildiği tespit edilen bir grubun da saldırının içinde yer aldığı öne sürüldü.

YILDIRIM KAYA: ÜÇ OTOBÜSLE TAŞIDILAR

Dünkü saldırıda kaburgası kırılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Yön Radyo'ya yaptığı açıklamada, "Aldığımı bilgiye göre 3 otobüsle taşınmışlar ve Çubuk Ülkü Ocakları başkanı bu organizasyonu yapmış. Aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmadan maaş alan vatan hainleri var. Tespit ettiğimiz isimler var. Bunu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da tespit etmiştir. Görüntüler var" dedi.