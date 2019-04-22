Saldırının yaşandığı köyün muhtarından açıklama: Yumruk atan köyümüzden biri...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı Çubuk'a bağlı Akkuzulu Mahallesi'nin muhtarı Halil Kökmen, 'Yumruk atan bizim köyümüzden biri, olayda 5-6 kişi daha var. Onlar tanıdık değil, bu köyden değil' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı cenaze töreninin düzenlendiği Akkuzulu Mahallesi'nin muhtarı Halil Kökmen, Kılıçdaroğlu'na yumruk atanı tanıdığını, ancak gruptaki diğer saldırganları tanımadığını söyledi.

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenazeye geldiğinde namaz kılınmak üzereydi. O arada halk yuhalamaya, bağırmaya başladılar. Cenaze namazını da halkın bağırmaları arasında kıldık. Namazdan sonra biz top arabasıyla önden mezarlığa çıktık. Kemal Bey daha arkadan geliyordu. Kılıçdaroğlu'nu yuhalayıp üzerine saldırmışlar. O arada arbede yaşanmış. Yumruk atan bizim köyümüzden biri, olayda 5-6 kişi daha var. Onlar tanıdık değil, bu köyden değil” diyen Kökmen, Kılıçdaroğlu’nun, Rahim Doruk’un evine sığındığını belirtirken, “Sonra vatandaşlar oraya toplandı. Ben olaylar sırasında mezarlıktaydım, telefon ettiler, mezarlıktan geldim. Vatandaşları dağıtmaya çalıştık ama daha çok toplandılar. O arada Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar geldi. Evde normal sandalyede oturuyordu. Bir sıkıntısı yoktu. Öyle yara beresi yoktu, gayet sağlığı yerindeydi. Köyüm adına Kemal Bey'den özür diledim ve bunun bir provokasyon olduğunu söyledim. Kemal Bey de herkesin acılı olduğunu söyleyerek, ‘Olur, acıyla olabilir; ama beni yıldıramazlar. Şehit cenazelerine de katılacağım, vatandaşlarımla da konuşacağım, buluşacağım’ diye konuştuk. Kemal Bey evden çıkmadan önce onu kamufle etmek için ‘mont ve şapka verelim’ dedik; ama kabul etmedi. ‘Ben böyle çıkacağım’ dedi. Bu şekilde de evden çıktı” dedi.