'Saldırıların nedeni Müslümanların göçü' diyen senatörün kafasında yumurta kırdı, saldırıya uğradı

Yeni Zelanda'da camilere yönelik saldırının ardından Avustralya'da bir protestocu, saldırıların nedeninin 'Müslümanların ülkeye göçü' olduğunu söyleyen bağımsız senatör Fraser Anning'in kafasında yumurta kırdı.
Fraser Anning, gazetecilere konuştuğu sırada kafasında yumurta kıran protestocuya tokat attı.
BBC Türkçe'nin haberine göre, Anning'in destekçilerinin 17 yaşındaki protestocuyu yere yatırdıkları görüldü.
Protestocu önce gözaltına alındı daha sonra serbest bırakıldı.
Anning'in senatörlükten alınmasına yönelik imza kampanyası başlatılırken, kısa sürede 225 binden fazla kişi imza atarak destek verdi.