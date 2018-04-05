Saldırıdan kurtulan öğretim üyesi: Volkan'ı koruyanlar şimdi ne diyecek?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamın ardından açıklama yapan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Aypay, 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar hakkında 'Volkan'ı koruyanlar şimdi ne diyecek?' ifadelerini kullandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıdan kurtulan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Aypay'dan sert tepki geldi.



Saldırgan hakkında defalarca şikayetçi olduklarını belirten Aypay, “İşlem yapmadılar, dört arkadaşımız cenaze oldu. Ben orada olsaydım beşinci cenaze olacaktı. Volkan Bayar’ın gerçek bir FETÖ’cü olduğunu kimse görmedi. Mahkeme beraat verdi. Volkan’ı korudular. Rektörlük hakkında suç duyurusunda bulunacağım” ifadelerini kullandı.

Aypay şu açıklamayı yaptı:

"YÖK'e Rektörlüğe Bakanlığa dilekçe verdik. Rektörlük korudu. Defalarca dilekçe verdik. Dilekçelerimizi işleme bile almadılar.Volkan Bayar'ın dosyasını rektörlüğe çektiler. 4 tane insanın hayatına mal oldu. Bugün adliyedeydim. Eğer ben bugün adliyeye ifade vermeye gitmemiş olsaydım, Volkan Bayar'ın beşinci cenazesi bendim.

YÖK niçin işlem yapmadı? Rektörlük neden işlem yapmadı? 1,5 yıldır defalarca dilekçe verdik, hepsinin üstüne yattılar. Dokundurtmadılar Volkan Bayar'a. Şimdi açıklasın YÖK Başkanı. Şimdi açıklasın Rektör. Benim eşim Volkan Bayar'ın iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5,5 ay hapis yattı. Kim ödeyecek bunları?

Bütün bunlara rağmen rektörlük sonuna kadar korudu. YÖK de korudu. Suç duyurusunda bulunuyorum Rektörlük, YÖK hakkında. İşlem yapmadılar, ta ki bugün 4 tane arkadaşımız cenaze olmuş durumda. Ve ben savcılığa ifade vermeye gitmemiş olsaydım Volkan Bayar'ın birinci hedeflerinden biri olarak ben de beşinci cenaze olarak yatıyordum.

Rektörlük, Volkan Bayar hakkında dilekçelerimizin sisteme girmemesi için memurlara talimat verdiler. Kavga dövüş işleme soktuk dilekçeleri. Soktuk da ne oldu? Hiçbirine yanıt alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane canın hesabını?

Mikail'in engelli küçücük çocuğu var, Yasin'in iki tane bebeği var. Fatih Özmutlu, vatansever tertemiz bir insan. Serdar, gencecik bir insan. Yazık değil miydi bunlara?"