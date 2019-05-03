Saldırganın ifadesinde skandal detay: Polis tek bir işlem yapmamış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıda bulunan isimlerden biri olan Osman Sarıgün, olay sonrası evine polisin geldiğini ancak hiçbir işlem yapmadan gittiğini söyledi.

Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumrukla saldıran Osman Sarıgün'ün mahkemede verdiği ifade dikkat çekti.

Saldırganın Çubuk Sulh Ceza Hakimliği'nde alınan ifadesi, polisin olaydan hemen sonra Osman Sarıgün'ü bulmasına rağmen hakkında herhangi bir işlem yapmadığını ortaya çıkardı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Sarıgün, ifadesinde “Olaydan sonra polis ekipleri benim evime gelip, ‘Osman Sarıgün'ün evi neresi?' dedi. Ben de ‘Burası' dedim. Sonra polis ekipleri herhangi bir işlem yapmadan gitti. Polis ekiplerinden sonra jandarma ekiplerinin de beni sorduğunu duydum. Bunun üzerine korktum ve tedirgin oldum. Aslında teslim olmak istedim ama ona da cesaret edemedim" dedi.