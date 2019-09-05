'Salda Gölü için Suudlara söz verildi' iddiası

Göl çevresini imara açacak olan "Millet bahçesi" için yapılan ihalenin gizli kapaklı yürütüldüğünü, milletvekillerinin dahi içeriye alınmadığını belirten Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, dikkat çeken iddialarda bulundu.

Sözcü’den Özlem Gürses’in haberine göre, ihale sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Şenel, şöyle konuştu:

Proje için ihale yapıldı ama nasıl? Salda ihalesi planlar onaylanmadan yapıldı. Bizim milletvekilimizi bile içeri almadılar. Her şey gizli kapaklı, açık bir şey yok. “Ben yaptım, oldu” diyorlar! 7 firma katıldı, bunlardan ikisi Enam İnşaat ve İzbay İnşaat. Enam İnşaat, Ankara’da Melih Gökçek döneminde gündeme gelen ve sayısız ihale alan bir firma. İzbay İnşaat’ın ise merkezi Siirt’teymiş. Benim son duyduğum da şu; burası Suudlara söz verilmiş. İşin tuhafı, gölü korumak için burası Özel Çevre Koruma içine alındı, üç kişilik bir heyet kurdular, benim ilçemde çivi bile çakamıyoruz ama Salda’yı koruyamıyoruz. Hatta ÇED raporu olmadan göl yakınında bazı alanlara madencilik ruhsatı bile vermişler…