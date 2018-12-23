Sakarya’daki cinayetle ilgili valilikten açıklama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Kadir Sakçı'nın cenazesi, toprağa verildi. Valilik cinayetle ilgili açıklama yaptı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Kadir Sakçı'nın cenazesi, toprağa verildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan Sakçı'nın cenazesi Hendek Büyük Camisi'ne getirildi.

BELEDİYE BAŞKANI KATILDI

Buradaki cenaze törenine Sakçı'nın ailesi ve yakılarının yanı sıra Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ile vatandaşlar katıldı.

Sakçı'nın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Hendek Mezarlığı'nda toprağa verildi.

IRKÇI SALDIRI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Rudaw'ın aktardığına göre saldırıya ilişkin konuşan, yaşamını yitiren Kadir Sakçı’nın kardeşi Fahrettin Sakçı, kardeşi ile yaralanan yeğeninin gece saatlerine kadar yanında olduklarını, yanından ayrıldıktan sonra mahalledeki kahvenin önüne geldiklerinde saldırıya uğradıklarını ifade etmişti.

Sakçı, kendisine "Kürt müsünüz, Suriyeli misiniz?" diye soran saldırganın, "Kürdüz" yanıtı üzerine ateş açtığını söylemişti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği, cinayetle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Olayda her iki tarafın da önceden birbirlerini kesinlikle tanımadıkları, alkollü olan ve pek çok suçtan sabıkası bulunan zanlının yüksek sesle ve küfürlü konuşması üzerine ikaz edildiği için çıkan tartışmaya bağlı olarak bu müessif hadisenin yaşandığı tanık beyanlarından açıkça anlaşılmıştır. Cinayet faili, olaydan sonra güvenlik görevlilerimizin ısrarlı takibi sonucunda Bursa’da yakalanarak tutuklanmıştır. Sosyal medyada yer aldığı şekilde tahkikatın hiçbir aşamasında belirtilen türden bir ifade mevcut değildir. Toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik bu tür maksatlı ve asılsız haber ve beyanlara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

'NEDEN SARHOŞ OLUP GELDİĞİNE DAİR TARTIŞMA ÇIKIYOR'

Failin müdafiiliğini yaptığını söyleyen bir kişiyse sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: