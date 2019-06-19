Sakarya’da sağanak nedeniyle YHT seferleri durdu, karayolu ulaşıma kapandı

Sakarya’da etkili olan sağanak nedeniyle Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren seferleri durduruldu. D-650 karayolunun Sakarya istikameti de ulaşıma kapandı.

Sakarya’da etkili olan sağanak nedeniyle Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattında seferler durduruldu. Taşkın sularının taşıdığı molozların bölgeden geçen ray hatlarını kaplaması üzerine seferlerin durduğu kaydedildi.

TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bugün (18.06.2019) Bilecik-Arifiye Demiryolu Doğançay-Alifuatpaşa istasyonları km 151+170-151+420 arasında aşırı yağış nedeniyle demiryolu platformu boşaldığından saat 18.45’ten itibaren tren trafiğine kapatılmıştır” denildi. Eskişehir ve İstanbul yönünden gelen yüksek hızlı trenlerdeki yolcuların seyahatlerinin Bilecik-Alifuatpaşa/Arifiye arasında karayoluyla sağlandığı belirtilen açıklamada, demiryolu hattının açılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

D-650 KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

D-650 karayolunun Sakarya Nehri kenarında bulunan Dereköy, Karaçam ve Geyve mevkilerinde yaşanan su baskınlarının ardından karayolunun Sakarya istikameti de ulaşıma kapandı. Trafik akışı diğer yönden çift taraflı sağlanmaya çalışılıyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

VALİ: TREN GEÇİŞLERİ TEDBİR AMAÇLI DURDURULDU

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu bölgede sıkıntının devam ettiğini, ulaşımın tek taraftan gidiş geliş olarak verilmeye çalışıldığını söyledi. Nayir, can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Aşırı yağışlardan dolayı bölgedeki hidroelektrik santrallerinin de kapak açtığı bilgisini paylaşan Vali Nayir, "Su seviyesi yükseldi biraz. Tren geçişleri tedbir amaçlı durduruldu. Yerleşim alanlarından ziyade tarım arazilerinde hasar görülüyor. Yolu ulaşıma açtıktan sonra diğer konulara tamamıyla bakacağız" diye konuştu.