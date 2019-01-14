Sakarya'da patlama: Doğalgaz hattında yangın çıktı

Sakarya'da doğalgaz hattında meydana geldiği belirtilen bir patlama yaşandı.

Sakarya’nın Arifiye ilçesi Çaybaşı Değirmendere mevkiinde doğalgaz hattında meydana geldiği düşünülen patlama sonrası yangın çıktı, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir patlamayla ilgili açıklama yaptı. Vali Nayir, "Saat 07.30 gibi ulaştı. Yangın ihbarı şeklindeydi. Doğalgaz ana iletim hattında bir yangın olduğu, o bölgede de heyelan riskine ait çalışmaların yapıldığı bilgiler de var. Bizim ilk tahminimiz, değerlendirmemiz bu heyelana bağlı bir doğalgaz sızıntısı ve yangını çıkmış olabilir diye düşünüyoruz. Can kaybı ve yaralı yok. Kısa zamanda biteceğini tahmin ediyoru." dedi.