Sakar Geçidi'nde bir kaza daha: Çok sayıda yaralı var

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen kazada 24 kişinin hayatını kaybettiği Muğla Sakar Geçidi'nde bir kaza daha meydana geldi.
Denizli'de çalışan ve tatil için Muğla'ya giden tekstil işçilerini taşıyan midibüs, Sakar Geçidi'nde bilinmeyen bir nedenle devrildi.
16 kişinin yaralandığı kazanın ardından bir çocuğun yoğun bakıma alındığı, 1 kişinin de ameliyata alındığı öğrenildi.
Kaza sonrası 11 yaralı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı.