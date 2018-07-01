Sakar Geçidi'nde bir kaza daha: Çok sayıda yaralı var

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleşen kazada 24 kişinin hayatını kaybettiği Sakar Geçidi'nde bir kaza daha meydana geldi. Tatil için Muğla'ya giden tekstil işçilerini taşıyan araç geçitte kaza yaptı, 16 kişi yaralandı.

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soL - Muğla