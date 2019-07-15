Şaka gibi öneri: Askeri darbeleri önlemek için 'aplikasyon' ve Big Data'ya bakalım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen ‘15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu’ adlı toplantıda konuşan CyberPOL Başkanı Baretzky, istihbarat kuruluşlarının veri topladığı ve darbelere zemin hazırlama alanı olarak değerlendirilmesi daha akla yatkın olan 'büyük veri'nin (big data) askeri darbeleri önlemek için kullanılabileceğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İstanbul’da “15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu” isimli bir tanıtım toplantısı düzenledi.

Habertürk’ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahit Eker katıldığı toplantıda, yaptıkları çalışmanın ilk olduğunu ve dünyada askeri darbeleri önlemek konusunda çözüm sunduğunu iddia etti. Eker, “Hekaton yönteminin mücadele ve birlik ruhu, 15 Temmuz ruhu ile birleşerek askeri darbeler konusunda alanında ilk ve tek data analizi ve anti darbe konsepti aplikasyon çalışmalarını ortaya koyacaktır” diye konuştu.

Uluslararası Siber Polislik Teşkilatı (CyberPOL) Başkanı Ricardo Baretzky de toplantıya katılanlar arasındaydı. "15 Temmuz başkaldırı gecesinde teknolojinin bir ülkeyi nasıl felaketten kurtarabileceğini gördük" diyen Baretzky, ulusal ve uluslararası askeri darbe girişimlerini engelleme programlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

‘DARBELERİ NASIL DURDURABİLİRİZ DİYE APLİKASYONLARA BAKMAK LAZIM’

“15 Temmuz başkaldırı gecesinde teknolojinin bir ülkeyi nasıl felaketten kurtarabileceğini gördük” diyen CyberPOL Başkanı Baretzky sözlerine şöyle devam etti:

“Teknoloji ve bilginin bir araya gelmesiyle olası askeri darbeler engellenebilir. Bunun anahtarı da hekatonlardır. Askeri darbeleri nasıl durdurabiliriz, engelleyebiliriz diye aplikasyonlara bakmak lazım. Mesela Katrina Kasırgası döneminde önceden toplanmış olan bilgiler kullanılmış ve analiz edilmiştir. Bu sebeple büyük veri, askeri darbelerin engellenmesi ve gelecekte karşılaşabileceğimiz darbelerin engellenmesi açısından çok önemlidir. Bu misyon için dünyadaki yazılım geliştiricilerinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Biz Eylül 2019’da gerçekleşecek olan 15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekaton’unda büyük verinin kullanılmasını istiyoruz."