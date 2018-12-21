Şair Ahmet Telli'ye üniversitede ölüm tehdidi

Hacettepe Üniversitesi'nde edebiyat söyleşisi düzenleyen şair Ahmet Telli bir grup 'öğrenci' tarafından, 'Hacettepe sana mezar olacak' sözleriyle tehdit edildi.

Hacettepe Kitap Topluluğu’nun davetiyle dün Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, düzenlenen "Cumhuriyet Döneminde Edebiyat" konulu söyleşinin konuğu olan şair Ahmet Telli bir grup "öğrenci" tarafından tehdit edildi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Telli, bölüm sekreterinin içeriye girerek, “Salonu boşaltın tutamıyoruz kapıdakileri” dediğini söyleyerek karşıt gruplu öğrenciler arasında tartışma yaşanmaması için salondan tek başına ayrıldığını söyledi.

Etkinliği düzenleyen öğrencilere bir şey olmaması için söyleşinin ardından tek başına okuldan çıkmak istediğini, bu sırada kalabalık bir grup tarafından yolunun kesildiğini belirten Telli yaşananları şöyle anlattı, “Çok naif ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Çok memnun olduklarını söyledi öğrenciler. Söyleşi devam ederken bölüm sekreteri içeriye girdi. ‘Salonu boşaltın tutamıyoruz kapıdakileri’ dedi. Sonrasında etkinliği düzenleyen gençleri tehlikeye atmamak için tek başıma salondan çıktım. Kapıda bekleyen 30-35 kişilik güruhun arasından geçtim. Arkamdan slogan atmaya tehdit etmeye başladılar. ‘Hacettepe sana mezar olacak’ diyerek bağırdılar. Taksiye gidene kadar sloganları devam etti.”