Sahte evrakla yandaş sendikaya üyelik!

Genel Sağlık-İş Sendikasına üye bir emekçi, adına sahte evrak düzenlenerek AKP ve MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Sağlık-Sen'e üye yapıldı.

AKP ve MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Sağlık-Sen, sahte evrakla üye sayısını arttırıyor, başka sendikalara üye olan işçileri kendi sendikasına üye olarak gösteriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Sağlık-İş Sendikası, İstanbul’da Genel Sağlık-İş sendikasına üye bir emekçinin kendisinin bilgisi olmadan sahte evrak düzenlenerek Türk Sağlık-Sen sendikasına üye yapıldığını, konuyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe verilmesine rağmen müdürlüğün herhangi bir işlem yapmadığını söyledi.

Müdürlüğün tepkisizliğinin ardından İstanbul 12. İdare Mahkemesi’ne başvuran sendika, hukuksuzca Türk Sağlık-Sen’e üye yapılan emekçinin üyeliğinin iptali talebinde bulunulduğunu ve mahkemenin emekçi lehine bir karara imza attığını vurgulandı. Yapılan açıklamada mahkeme kararına da yer verildi:

“Uyuşmazlıkta, 27/12/2017 tarihli çekilme formu ile 31/01/2018 tarihli üyelik formunda bulunan imzaların, 17/05/2018 tarihli dilekçe içeriğindeki imza ile uyuşmadığının davalı idare tarafından tespit edilmesine ve davacının Genel Sağlık İş Sendikası’na üyeliğinin devamının sağlanması yönünde açıkça talebi olmasına rağmen, denetim yükümlülüğü bulunan davalı idare tarafından davacının Genel Sağlık İş Sendikası’na üyeliğinin devamı ve davacının bilgisi ve izni dışında yapılan Türk Sağlık Sen üyeliğinin silinmesi için gerekli işlemlerin yapılması gerekirken yetkisinin bulunmadığı kabul edilerek davacı sendika tarafından yapılan başvurunun zımnen reddi yönünde oluşan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız konuyla ilgili İstanbul ve Adana illerinde yaygın olarak birçok Genel Sağlık-İş üyesinin Sağlık Sen ve Türk Sağlık-Sen lehine sahte imzalı sendika çekilme ve üyelik formlarının idareye verildiğinin tespit edildiğini söyledi. Bacaksız, İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nin kararının, sahte imzalı çekilme ve üyelik formu nedeniyle mağduriyet yaşayanlar için emsal olacağını belirtti.