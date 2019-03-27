Sahte anket şirketi haber sitelerini kandırdı: Hepsini trollediler...

Komsar adıyla yapıldığı belirtilen 31 Mart yerel seçim anketi birçok haber sitesi tarafından haberleştirildi. Oysa ne böyle bir araştırma şirketi ne de böyle bir anket vardı. Diken, Yeni Akit, Sputnik, T24, En Son Haber olmayan anketi sayfalarına taşıdı.

Komsar adıyla bir "araştırma şirketinin" yaptığı 31 Mart seçim anketinin sonuçları birçok haber sitesinde kendisine yer buldu. Ancak bu anketin sonucuna sayfalarında yer veren sitelerin hiçbiri Komsar'ı araştırmadığı için aslında olmayan bir araştırma şirketi ve olmayan bir anket duyurmuş oldular. Diken, Yeni Akit, Sputnik, T24, En Son Haber gibi siteler "Komsar anketini" yayımlarken, Komsar ankete yer veren haber sitelerini hedef aldı. T24'e de teşekkür ediyoruz ama suyunu çıkarmayalım. Biz anket şirketlerine tepki olarak ortaya çıktık. Bir de Kputnik, K24 filan mı yapalım?https://t.co/ziKRdwTYvS — KOMSAR Kendine Araştırma (@KOMSARnet) 26 Mart 2019 Sputnik'in teveccühü için teşekkür ederiz. Ancak KOMSAR bir şirket değildir, gönüllü olarak paylaşım yapar. https://t.co/VW3Ol2xGz0 — KOMSAR Kendine Araştırma (@KOMSARnet) 26 Mart 2019