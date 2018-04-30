Sahte '15 Temmuz kahramanı' Şerife Boz: Şehit aileleri sembol olmamı kıskanıyor

AKP'den milletvekili adayı olan Şerife Boz, darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak kamyonuyla Taksim'e çıktığına ilişkin haberin kurgu olduğuna yönelik açıklamalar sonrası 'Şehit aileleri yaptıklarımı, yaptıklarımla sembol olmamı kıskanıyorlar' dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında mahallesindeki kadınları toplayarak hafriyat kamyonuyla Taksim Meydanı'na çıktığı haberiyle gündeme gelen Şerife Boz, AKP'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

Başvuru formundaki görev kısmına "15 Temmuz kahramanı" yazan Boz'un kahramanlık hikayesinin de yalan olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz'da hayatını kaybeden Mustafa Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz, Boz'un kamyon kullanmasını bilmediğini, Taksim'e geldiği sırada şoför koltuğuna oturarak fotoğraf çektirdiğini söyledi. Cambaz, Boz'un bir sahtekar olduğunu da söyledi.

Sözcü'ye konuşan Şerife Boz, "Ben evimden pazara bile çıkmayan bir kadınım. Nasıl para için bu işleri yapmış olayım. Herkes haddini bilsin. Şehit ailelerinin benim için yaptıkları, söyledikleri kabul edilemez. 53 yaşındayım. Erdoğan sevgim için, vatan sevgim için, özgür bir Türkiye için o gün meydanlara çıktım. Başka bir amacım yoktu. Şehit aileleri yaptıklarımı, yaptıklarımla sembol olmamı kıskanıyorlar" dedi.