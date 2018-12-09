Sahneden düşen robot için açıklama: Müziğin ritmine kapıldı...

Antalya'da sahnede dans gösterisi yaparken düşerek kırılan robot 'Mini Ada'nın üreticisi Dr. Özgür Akın, 'Robotlarımızdan biri müziğin ritmine kapılarak sahneden düştü. Mühendislerimiz ilk müdahalesini yaptı. Sağlık durumu iyi' dedi.

Antalya'da dün 4'üncüsü düzenlenen 'Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde, dans gösterisi yapan insansı robotlardan 'Mini Ada', kontrolden çıkıp, sahneden düşmüş, dijital ekranı ve baş kısmı kırılmıştı.

Robotların üretildiği firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde sunucu ve dans gösterisi yapan robotlarımızdan biri müziğin ritmine kapılarak sahneden düştü. Mühendislerimiz ilk müdahalesini yaptı. Sağlık durumu iyi. Bu süre zarfında geçmiş olsun dileklerini ileten tüm halkımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.