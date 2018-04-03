Şahitleri Hande Fırat: Hepsi farklı model silah istedi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajlı, 'ünlü' destekli Hatay şovuna ilişkin bir yazı kaleme alan Hande Fırat, ünlülerin uçağında 'Hatay’a değil, Afrin’e iniyoruz' anonsu yapıldığını, bunun üzerine herkesin silah sorduğunu ileri sürdü. İddia sosyal medyada alay konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki kamuflajlı ve "ünlü" takviyeli şovu tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Tepki çeken organizasyona ilişkin bir "haber" kaleme alan Hande Fırat, "Yolculuk sırasında Polat Yağcı tarafından herkesi şaşırtan bir anons yapıldı. Yağcı, 'Sevgili arkadaşlar, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Afrin'e ineceğiz' deyince herkes birbirine bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kısa süre sonra Yağcı'nın 1 Nisan şakası yaptığı anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

Habere göre, Yağcı, uçakta yaşananlara ilişkin, "Hatay'a yaklaşırken anons yaptım. ‘Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hatay'a değil, Afrin'e iniyoruz. Şu anda bize iki jet eşlik ediyor' dedim. Alkış koptu. Herkes silah sordu, ben de ‘İnince dağıtılacak' dedim. Herkes farklı bir model istedi" dedi.

Herkesin silah istediğinin söylendiği haberde, dönüş yolculuğunda uçağın türbülansa girdiği, herkesin dua etmeye başladığı, uçak korkusu olan Ajda Pekkan'ın panik atak krizi geçirdi ve ağlamaya başladığı aktarıldı.