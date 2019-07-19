Sahilde drift yaptı, 10 caretta caretta yuvasına zarar verdi!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, otomobiliyle sahilde drift yapan sürücü, 10 caretta caretta yuvasına zarar verdi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanlarından Obalar sahiline gelen bir kişi, saat 03.00 sıralarında 07 FGC 18 plakalı arazi aracıyla drift yaptı.

Drift yapan sürücü, caretta caretta yuvalarının yerini belirlemek için konulan demir kafeslerin üzerinden geçerek kırdı.

Mahalle sakinlerinin kendisini görüntülediğini fark eden sürücü, bir süre sonra aracıyla sahilden uzaklaştı.

Gelen ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, aracın çekilen fotoğraf ve plakasını aldı.

Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.