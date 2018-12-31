Şahenk ile Özyeğin arasındaki anlaşma iptal oldu

Doğuş Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Hüsnü Özyeğin arasındaki AVM satışı anlaşması iptal edildi.

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Doğuş Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Hüsnü Özyeğin arasındaki AVM satışı anlaşmasının iptal edildiğini yazdı.

Kerim Ülker, "Şahenk-Özyeğin anlaşması iptal” başlığıyla yayımlanan yazısında "Doğuş Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile işadamı Hüsnü Özyeğin arasındaki anlaşma iptal edildi. Bu yılın haziran ayında Gebze’deki AVM’sini satmak için Özyeğin ile masaya oturan Şahenk, anlaşmadan çekildi... Hatırlanacağı üzere Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından yapılan açıklamada 60 bin 585 metrekare alan üzerinde kurulu Gebze Center AVM yanı sıra otel ve 2 dönümlük arsanın 102.5 milyon euroluk satış işlemi tamamlandığı belirtilmişti. Ancak anlaşmanın iptal edildiği açıklandı" ifadelerini kullandı.