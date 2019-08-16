Sahaya yetkisiz girenlere hapis cezası gelecek

Yeni sezonda müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine yetkisiz olarak girenlere, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapılarak hapis cezası getirildi.
4 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 12 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7182 sayılı Kanunla, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapılmıştı.
Söz konusu düzenleme İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa Finali'nde sahaya giren taraftarla yeniden gündeme geldi.