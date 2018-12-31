Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz açıklaması

Mars Cinema Group Direktörü Aslı Irmak Acar'ın 'Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz'lar çıkar… Onlar film çekmezse çekeni bulacağız' sözlerine bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi.

Film yapımcıları ile Türkiye'nin en büyük sinema işletmecisi Mars Cinema Group arasındaki kriz sürüyor.

Bilet fiyatları ve promosyon üzerinden başlayan krizin ardından birçok film yapımcısı film gösterimlerini ertelerken, Mars Cinema Group Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Irmak Acar, "Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz'lar çıkar… Onlar film çekmezse çekeni bulacağız" demişti.

Bu sözlerin ardından Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'dan sert açıklamalar gelirken, bir açıklama da Şahan Gökbakar'dan geldi.

Gökbakar, "Kore'den ucağa bindirmişler geliyormuş... Yeni Cem Yılmaz çıkartması... Mısır sever bir hanım ile Cengiz'in boş salonda kova kova mısır yeyip sohbet etmeleri manidar olmuş! Zira bu gidişle yeni Cemler, yeni Yılmazlar çıkana kadar anca boş salonlarda sadece mısır yenip sohbet edilecek gibi duruyor..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, film yapımcıları ile Mars Grup arasındaki krizin nedenini köşesine taşımış, "Film yapımcılarıyla salon işletmecileri, özellikle de Mars Grubu birbirine girdi... Film yapımcıları haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini söylüyor. Türkiye’nin en büyük sinema işletmecisi Mars Grubu sattığı biletin yanına mısır-meşrubat promosyonları ekliyor. Hatta yüksek seyircinin olduğu seanslarda zaman zaman bunu zorunlu kılıyor..." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazının hemen öncesinde duruma tepki gösteren Yılmaz Erdoğan yeni filminin vizyona giriş tarihini ertelemiş, benzer bir mesaj Cem Yılmaz'dan da gelmişti.