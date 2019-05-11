Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine polis saldırısı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın çağrısıyla bugün Ankara Abdi İpekçi Parkı'nda bir araya gelenlere polis saldırdı. Saldırıda SES'in eş genel başkanı İbrahim Kara ve Dev Sağlık-İş'in örgütlenme uzmanı Furkan Bircan gözaltına alındı.

Ankara'da Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından düzenlenen basın açıklamasına polis saldırdı.

sendika63.org 'un haberine göre, 3600 ek gösterge, yıpranma payı ve ücretlere zam yapılması talebiyle bir araya gelen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine polis saldırdı. SES'in eş genel başkanı İbrahim Kara ve Dev Sağlık-İş'in örgütlenme uzmanı Furkan Bircan gözaltına alındı.

Daha sonra SES eş genel başkanı Gönül Erden bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: "Sorunlarımızın bu kadar biriktiği ve iktidarın çözüme yönelik adım atmaktan imtina ettiği bu dönemde mevcut koşulların değiştirilmesi ve taleplerimizin elde edilmesi yönünde kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek için bir aradayız. Bugün bu kararlılığımızla ağustos ayı içerisinde görüşülecek olan 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme masasında da ifade edeceğiz. İşyerlerinde açtığımız TİS sandıklarından çıkan taleplerimizi TİS otobüsleri ile kent kent, meydan meydan haykırarak Toplu Sözleşme Masası’nda da yerimizi alacağız. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ve halkımızı taleplerimizin etrafında birleşmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya davet ediyoruz."