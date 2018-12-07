Sağlık personeline '30 dakikada işyerinde ol' genelgesine tepki: Lojman mı yapacaklar?

Sağlık Bakanlığı genelge yayımlayarak sağlık personelinin işyerlerine 30 dakika mesafede ikamet etmelerini istedi. Kurala uymayan personel hakkında işlem yapılması istenen genelgeye hekimler tepkili. TTB Başkanı Sinan Adıyaman bu genelgenin sağlıkta şiddeti artırmaktan başka bir işe yaramayacağını belirterek hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlükleri ve Yükseköğretim Kurumu’na gönderilen genelgede, özel veya kamu kuruluşlarında çalışan sağlık personelin, işyerlerine 30 dakika mesafede ikamet etmeleri istendi. Genelgede kurala uymayan personel hakkında işlem yapılması istendi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven imzasıyla yayımlanan genelgede, personelin ihtiyaç halinde 30 dakika içerisinde sağlık kuruluşunda olması gerektiği belirtildi. Genelgeye göre, özel veya kamuda çalışan sağlık personeli, görev yaptığı yere en çok 30 dakika uzaklıkta oturmak zorunda kalacak, buna uymayanlar hakkında idari ve disiplin cezası uygulanabilecek.

'TOKİ SAĞLIK KURULUŞLARI YAKININDA EVLER Mİ YAPACAK?'

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman genelgeyi "sözün ve popülizmin bittiği yer" olarak niteleyerek sözkonusu genelgenin hastalarla sağlık personelini karşı karşıya getirerek sağlıkta şiddetin artırılmasına hizmet etmekten başka bir sonucu olmayacağını söyledi. Adıyaman "Daha önce Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bir uygulama bu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine atıfta bulunarak bu genelgeyi çıkarttılar. Tekrar dava konusu edilecektir" dedi.

Hekimlerin bir hastaları olduğu zaman en kısa zamanda hastaneye gitmek üzere ellerinden geleni yaptığını söyleyen Adıyaman, 30 dakika içinde hastanede olmanın Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde mümkün olmadığını belirterek şunları kaydetti:

'LOJMAN YAPILACAKSA BUYURSUNLAR'

"Ama hekimlerin ve sağlık çalışanlarının 30 dakikada hastanede olacak şekilde konuşlanması mümkün değil. Eskiden sağlık ocaklarında birtakım lojmanlar yapılıyordu. Lojman yapıyorlarsa tabii ki buyursunlar, yapsınlar. Ama hele Ankara gibi bir ilde (ki İstanbul kadar büyük değil) protokol yolunun geçişlerde bazen 30 dakika kapatıldığı bir merkezde, bir sağlık çalışanının acil bir durumda hastanesine gitmesi zaten mümkün değil. İstanbul trafiğinde bazen üç kilometrelik bir yolu gitmek dahi bir saati buluyor. Yani bu mantıklı değil."

Sağlığın bir ekip çalışması olduğunu belirten Adıyaman "Hastanelerde zaten gerekli ekipler, nöbetçiler var. Bazen iki-üç acil vakayı aynı anda çeşitli branşlarda alabiliyoruz" dedi. Genelgenin "popülist bir yaklaşım"la getirildiğini belirten Adıyaman, sağlıkta şiddeti artıracağına işaret etti. Adıyaman şöyle konuştu:

'SAĞLIKTA ŞİDDETİ ARTIRIR'

"Herhangi bir sorunda halka 'Biz size 30 dk’da gelme mecburiyeti getirdik, bunun genelgesini çıkarttık ama hekimler, sağlık çalışanları buna uymuyor' denilerek sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti daha da artıracak bir genelge bu. Hakikaten bunun niçin çıkartıldığını ben anlamış değilim. TOKİ hastanelere yakın yeni evler mi yapacak? Bunların satılmasıyla mı ilgileniyor insanlar? Sözün ve popülizmin bittiği yer. Sistemden kaynaklanacak sorunlarda hastalarla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirmekten başka bir işe yaramayacak bir genelge. Hukuki girişimlerde bulunacağız.”

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ESAS ALINDI

Sağlık personelinin 30 dakikada işyerine ulaşmasının istendiği genelge, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 383'üncü maddesindeki hükme dayandırılarak yayımlandı.

Prof. Dr. Güven imzasıyla gönderilen genelgede "Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin verimli ve aksamadan yerine getirilmesini temin amacıyla normal mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulabilen sağlık personelinin, ihtiyaç durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşuna ulaşması gerekmektedir. Bu İtibarla ilgili personelin normal ulaşım şartlarında 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda bulunmasını sağlayacak şekilde yukarıdaki kanun hükmüne riayet edilmelidir" ifadelerine yer verilerek, genelgeye aykırı hareket eden personel hakkında idari ve disiplin işlemi yapılması istendi.