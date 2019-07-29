Sağlık Bakanlığı'ndan 'Engin Nurşani' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halk ozanı Aşık Ali Nurşani'nin çağrısı sonrası gırtlak kanserine yakalanan oğlu Engin Nurşani için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halk ozanı Aşık Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani için gerekli işlemlerin başladığını açıkladı.

Aşık Ali Nurşani gırtlak kanserine yakalanan oğlu Engin Nurşani için video çekerek yardım talebinde bulunmuştu.

Çağrının ardından birçok sanatçı destek mesajı paylaşmıştı.

Koca, gelen mesajların ardından "Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Nurşani destek videosunda, ''Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var" demişti.